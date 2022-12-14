Kamuda örgütlü 13 sendika ortak basın açıklaması yaptı

KTAMS, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, TÜRK-SEN, DEV-İŞ. HÜR-İŞ MALİYE-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEM, DAÜ-BİRSEN ve KAMU-SEN Başbakanlık önündeydi…

Sendikalar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve Başbakan Ünal Üstel’in sendikalarla 12 Ekim’de imzaladığı protokole uymasını talep etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı basın açıklamasını Başbakan Ünal Üstel ile Hükümete çağrı yapmak amacı ile yaptıklarını belirtti.

13 sendikanın ortak açıklamasını ise Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan okudu.

Açıklamada 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına başlattıkları mücadele sonucunda 12 Ekim 2022de sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği 2023 yılının Ocak ayında maaşlarına yansıyacak şeklde vergi dilimlerinin ve kişisel ve özel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği kaydedildi.

Maliye Bakanlığının protokol görüşmeleri için yetkili sendikalara çağrı yapmadığına işaret edilen açıklamada ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve TL’nin sürekli değer kaybetmesi nedeniyle çalışanların, dar ve sabit gerekli kesimlerin alım gücünün eridiği belirtildi.

Bengihan, Çarşamba gününe kadar hükümetin sendikaları görüşmeye çağırmaması halinde Ercan Havalimanı’nda grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

BRT