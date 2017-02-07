Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. "AMACIM TAMAMEN BİR OYUNCAK BEBEĞE DÖNÜŞMEK"
"AMACIM TAMAMEN BİR OYUNCAK BEBEĞE DÖNÜŞMEK"

"AMACIM TAMAMEN BİR OYUNCAK BEBEĞE DÖNÜŞMEK"

"Amacım Tamamen Bir Oyuncak Bebeğe Dönüşmek"

A+A-

Sao Paolo'da yaşayan 24 yaşındaki Pamplona, iki yıllık bir süreç sonunda kendini tamamen Barbie bebeğe benzetti. Üstelik de bunu genç yaşında hayata veda eden sevgilisinin vasiyetini yerine getirmek için yaptı. Genç kadının bu iş içi harcadığı para ise tam 80 bin sterlin yani yaklaşık 370 bin TL.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.