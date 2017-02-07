"AMACIM TAMAMEN BİR OYUNCAK BEBEĞE DÖNÜŞMEK"

Sao Paolo'da yaşayan 24 yaşındaki Pamplona, iki yıllık bir süreç sonunda kendini tamamen Barbie bebeğe benzetti. Üstelik de bunu genç yaşında hayata veda eden sevgilisinin vasiyetini yerine getirmek için yaptı. Genç kadının bu iş içi harcadığı para ise tam 80 bin sterlin yani yaklaşık 370 bin TL.

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