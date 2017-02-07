Caner Onunla Evlenmek İstediğini Açıkladı...

ATV'de yayınlanan evlenme programında Caner Toygar 6 Şubat canlı yayında evleneceği kişinin ismini söyledi. Esra Erol ve programdakiler ismi duyunca büyük şaşkınlık geçirdi.

İzdivaç programında yaklaşık 5 aydır eş adayını arayan Caner, "Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm" dediği gelin adayının Berke olduğunu herkese ilan etti.

ÖNEMLİ KARARLAR ALDI

İzdivaç programında eş adayını arayan Caner Toygar, umre ziyareti sonrası önemli kararlar aldığını belirterek, ilk iş olarak evlenmek istediğini belirtti.

"KABE'DE RÜYAYA YATTIM ONU GÖRDÜM"

"Hazır olmasam 70 milyonun huzurunda böyle bir riske girmem" diyen Caner, "5 aydır buradayım. Video hazırlattım özel olarak. Kutsal topraklara gittiğimde teyzeler amcalar onun ismini verdi. Çok çok fazla. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Bende oraya gittiğimde Kabe'de rüyaya yattım onu gördüm. Rabbim bana onu eş diye yazmış. Buna inanıyorum. Önümüze engeller çıkacak biliyorum. Aramızı bozmaya çalışacaklar onu da biliyorum. Biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Ona burada nikahı basacağım. Ama gelir mi bilmiyorum. Ama gördüğüm rüyada geliyordu. Bir sene sonrada çocuğumuz oluyordu inşallah. İnsanlar konuşuyor. Neyse susuyorum" diyerek ayağa kalktı.

BERKE'NİN İSMİNİ VERDİ