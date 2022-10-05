Amcaoğlu: “Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu” oluşturulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, gerekli tedbirler alınmazsa, enerji girdi maliyetlerinin artacağını, iş dünyası ve hane halkının sırtına yüklenen elektrik fiyatlarının yükselebileceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulunan Amacaoğlu, “Artık siyasetin iki dudağın arasından özellikle enerji arzını çıkarıp sürdürülebilir enerji sağlamak zorundayız” dedi.

Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu çalışmalarında sona gelindiğini açıklayan Amcaoğlu, “Çağın koşullarına uygun enerji strateji eylem planını hayata geçirmek için, ‘Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu’ Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Bu kurulda dokuz kişilik uzman kişi olacak. Enerji Üst Kurulu’nun ortaya çıkaracağı enerji strateji planından sonra, 6 ay, 6 yıl, 16 yıl sonrasında nelere ihtiyaç olacağı belirlenecek”dedi.

“Bu ülkede enerjiyi gerçek anlamda planlamalıyız. Enerji arzını ucuz ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Yapamazsak, enerji fiyatları artacak” uyarısını yapan Bakan Amcaoğlu, Kıb – Tek ile ilgili raporun da tamamlanma aşamasında olduğu bilgisini de paylaştı.

BRT