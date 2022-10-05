KKTC Merkez Bankası’nın euro, dolar ve sterlin senedi ihalesi sonuçlandı

KKTC Merkez Bankası, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, Merkez Bankası Senetlerinin “yeniden ihracını” gerçekleştirdi.

Merkez Bankası’nın bankalara satış yöntemiyle açtığı ihaleye 42 milyon dolar, 25 buçuk milyon euro ve 73 buçuk milyon ingiliz sterlini teklif geldi.

Banka euro ve ingiliz sterlini tekliflerinin tamamını, 42 milyon dolarlık teklifin ise 35 milyonunu karşıladı.

Merkez Bankası, yüzde 1.50 faizle 20 milyonluk ABD Doları, yüzde 0.80 faizle 15 milyonluk Euro ve yüzde 1 faizle 35 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç etmeyi hedefliyordu.

BRT