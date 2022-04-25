Amcaoğlu, görevi Atun’dan devraldı

Maliye Bakanlığı’nda, bugün 14.45’te devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, görevi, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’dan devraldı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, bunun bir nöbet değişimi olduğunu, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da KKTC Devleti ve tüm yurttaşları için ellerinden gelen çabayı harcayacaklarını belirtti.

BRT