Amcaoğlu: Şu anda eğitime ara verilmesini gerektirecek bir durum yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, artan Koronavirüs vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bazı özel okulların yaklaşık bir hafta süreyle uzaktan eğitime geçme kararı almasını anlayışla karşıladıklarını belirten Amcaoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının, ülkede de vaka ve temaslı sayısında endişe verici artışa sebep olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, önümüzdeki süreçte, tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, öngörülerinin dışında, okullardaki vaka sayısının artması halinde, yetkili mercilerle istişare ederek, gerektiği takdirde, yüz yüze eğitime ara verilebileceğine dikkati çekti.

Amcaoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Tüm Devlet ve özel eğitim kurumlarımızda, bizlerin de tedbirleri sürmektedir. Şu anda eğitime uzaktan devam edilmesini veya ara verilmesini gerektiren, kontrolümüz ve denetimimiz dışında bir durum söz konusu değildir. Çocuklarımızın ve velilerimizin sağlığı bizim için en önde gelen unsurdur. Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ürettiği kararlar çerçevesinde, denetimlerimiz artırılarak devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizden ricam, kişisel tedbirleri de artırarak yüz yüze eğitimin devamlılığı konusunda bizlere yardımcı olmalarıdır.”

Bakan Amcaoğlu, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alacağı tüm kararlara uymak, hükümetimizin görevidir” dedi.