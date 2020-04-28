Amcaoğlu:Birçok sektörün bundan sonra da zorluk yaşayacağının farkındayız

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bakanlar da söz aldı ve gerek siyasi parti başkanları gerekse milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu , dünyanın dev ülkelerinde olduğu gibi KKTC’nin de sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, bu süreçte Bakanlar Kurulu’nun 148 karar ürettiğini kaydetti.

Bazı hatalar da yaptıklarını anlatan Amcaoğlu, tek gaylelerinin sağlık olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, atılan tüm adımlarda ve ödemelerde sürdürülebilirliğe önem verdiklerini kaydederek, birçok sektörün bundan sonra da zorluk yaşayacağının farkında olduklarını söyledi.

Sadece gümrüklerin gelirlerindeki gerilemenin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, KDV gelirlerinin ne durumda olduğunu ise yakında öğreneceklerini kaydetti.

Bir sonraki 3 ay ve Aralık ayına kadarki durumu öngörerek adım atmaya çalıştıklarını belirten Bakan Amcaoğlu, paniklemeden hareket ettiklerini söyledi.

BRT