Sucuoğlu:Bin 500 TL’lik katkıya başvurular 10 Mayıs’a kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bakanlar da söz aldı ve gerek siyasi parti başkanları gerekse milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu , bin 500 TL’lik katkıya başvuruların 10 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtti.

Sucuoğlu, 8 günde 49 bin 405 kayıt yapıldığını, bunların yüzde 35’ini TC vatandaşları, yüzde 33’ünü KKTC, yüzde 14’ünü işveren ve yüzde 8’ini de 3. Ülke vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.

Sigorta emeklileri için 144 milyon TL yatırıldığını ve bankalar önünde kuyruklar yaşandığını belirten Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ödemeleri 4 Mayıs’ta başlatmayı planladıklarını ancak banka önlerinde kaos yaşanmaması için 2 gün arayla ödeme yoluna gidebileceklerini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, 4 aylık bir süre için işsizlik ödeneğinin bin 500 TL’ye sabitlendiğini hatırlatarak, bu kararı alırken yurtdışına çıkan 10 bine yakın yabancı uyruklu çalışan ve 6 bin işçinin daha ülkeyi terk edeceği öngörüsü ile işverenlerin yaşadığı krizi göz önüne aldıklarını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, işten durdurma konusuna da açıklık getirdi.

Bakan Sucuoğlu, işten durdurma için bir ay önceden yazılı tebligat yapılması gerektiğine işaret etti ve kendilerinin de bu çerçevede telefoniyen yapılan işten durdurmaları durdurduklarını kaydetti.

BRT