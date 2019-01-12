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Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler

Anadolujet'ten KKTC'ye Yeni Seferler

AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak.

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AnadoluJet, yeni tarifeli seferler ile KKTC'yi Anadolu'nun farklı noktalarına bağlayacak.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'yu bir uçtan bir uca bağlayan AnadoluJet uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

AnadoluJet, KKTC-İzmir, KKTC-Antalya ve KKTC-Adana arasında 5 Nisan'dan, KKTC-Gaziantep arasında 6 Nisan'dan itibaren karşılıklı seferlere başlıyor.

Seferlerin biletleri 159,99 liradan başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu.

Kaynak: AA

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