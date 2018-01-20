ANALİZ RAPORLARI BEKLENİYOR

Geçitkale’de kaza yaptıktan sonra aracında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Mustafa Topçuoğlu ve bu maddeyi ona sattığı iddia edilen Fatih Esergül’ün tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı

Ahmet İLKTAÇ

Geçitkale’de 16 Ocak tarihinde kaza yaptığı araçta 1 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilen Mustafa Topçuoğlu ve ona bu maddeyi 100 TL karşılığında sattığı iddia edilen Fatih Esergül aleyhine yürütülen polis soruşturması devam ediyor.

Polis ayrıca Fatih Esergül’ün aracında ele geçirilen 74 gram ağırlığındaki maddenin de zanlının iddia ettiği gibi molehiya mı yoksa uyuşturucu madde mi olduğu yönünde yapılacak analizin raporunu bekliyor.

Zanlılar dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine soruşturma maksatlı 4’er günlük ek tutukluluk emri alındı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mine Gündüz’ün huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mahir Türe’yi yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Mahir Türe, zanlıların, uyuşturucu madde alma-verme ve tasarruf suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Mahir Türe, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun, 16 Ocak 2018’de saat 17.00 sıralarında, Geçitkale-Sütlüce anayolu üzerinde yönetimindeki kiralık araçla trafik kazası yaptığını belirterek araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anımsattı.

Mustafa Topçuoğlu’nun ileri işlem için celp edildiği narkotik şubede, suçunu kabul edip konu maddeyi 100 TL karşılığında Fatih Esergül’den aldığını itiraf ettiğini kaydeden tanık polis, Fatih Esergül’ü derdest emri gereği Gazimağusa’da yönetimindeki MY 851 plakalı araçla gözaltına aldıklarını hatırlattı.

Zanlı Esergül’ün üzerinde ve aracında arama yaptığını söyleyen tanık polis, araç içerisinde uyuşturucu madde kırıntılarını, uyuşturucu madde satışında ambalaj olarak kullanılan 167 adet kâğıt parçasını, bagajdaki şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 74 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğini düşündüğü maddeyi ve eldiven kutusu içerisindeki lastik eldivenleri bularak zapt ettiğini kaydetti.

Tanık polis, Esergül’ün, Mustafa Topçuoğlu’nu tanımadığını ve aracında bulunan maddenin uyuşturucu değil molehiya bitkisi olduğunu, molehiyanın da kokusunu sevdiği için yanında taşıdığını beyan ettiğini bildirdi.

Tanık polis emare zapt ettiği maddeleri, eldivenleri ve kağıt parçalarını incelenmesi için ilgili laboratuarlara gönderdiğini kaydeden tanık polis, maddelerle ilgili raporun henüz ellerine ulaşmadığını bildirdi.

Mahir Türe, zanlılar aleyhine 17 Ocak 2019 tarihinde 2 günlük tutukluluk emri alındığını, bu sürede de bazı emarelerin parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı.

Zanlı 1 Mustafa Topçuoğlu’nun verdiği ifadenin büyük miktarını teyit ve tekzip yaptıklarını anlatan Türe, zanlı 2 Fatih Esergül’ün zanlı 1 Mustafa Topcuoğlu’na uyuşturucu madde verdiğinin kamera görüntülerinde tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru, parmak izi raporu sonucu yeni zanlıların da ortaya çıkabileceğini belirtti. Tanık polis, bu nedenle mahkemeden soruşturmalarının salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, talep edilen süreyi 4 gün ile sınırlandırdı.

Yargıç Mine Gündüz zanlıların 4’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.

Kıbrıs