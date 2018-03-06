ANASTASİADES: MUSTAFA AKINCI İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Anastasiades, pazartesi günü Başkanlık Sarayında düzenlenen özel bir resepsiyon sırasında Kıbrıs’ta görev yapan diplomat toplumunun tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yaşanan durumla ilgili olarak endişeli olmadığını ve herkesi “rahat hissetmeye” çağırdı.

Mustafa Akıncı’nın Varna Zirvesinden önce bir görüşme yapılması istediğiyle ilgili basın haberleriyle ilgili bir soruya Cumhurbaşkanı Anastasiades, “Sayın Akıncı’nın kararlarına mütercim olmam mümkün değildir; her tarafın düşünceleri ne olduğu ve nasıl ileriye devam edeceğimiz hakkında bir görüşmenin yapılması konusunda hazırım. Bekliyoruz” yanıtını verdi.

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki durum ve Türkiye’nin yarattığı gerginlik hakkında Cumhurbaşkanı Anastasiades, "İhtiyacımız olan şey sakin bir şekilde, tedbirli ve doğru diplomatik yöntemle ele almaktır" diye vurguladı.

“Hiç kimse endişelenmemelidir. Avrupa Birliği ile dost ülkelerle işbirliğinde bulunuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, “diğer tarafının yarattığı her hangi bir durumu ele almak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz ve aynı zamanda, güvenlik, büyüme oranları ve enerji planlarımızı tehlikeye koyan her hangi bir durumu engellemeye çalışıyoruz” dedi.(Kıbrıs Haber Ajansı)