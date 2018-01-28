Anastasiadis ile Malas ikinci tura kaldı
İlk turda Anastasiadis %35.5i Malas %30.25 oy aldı
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Kıbrıs'ın güneyinde oylar iki saatte sayıldı.
'Birleşik Federal Kıbrıs' yanlısı bilinen iki aday Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek ikinci tura kaldı.
"Çözüm Cephesi"nin oyları % 65'i aştı.
Seçime katılım oranı % 71.87 olarak açıklandı.
Nikos Anastasiadis % 35.5 Stavros Malas ise % 30.25 oy oranına ulaştı.
550 bin 876 seçmenin 385 bin 915'i, toplam 1.122 seçim merkezinde oy kullandı.
LEFKOŞA;
LİMASOL;
LARNAKA;
BAF;
MAĞUSA;
YURTDIŞI;
Yenidüzen
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