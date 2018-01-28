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Anastasiadis ile Malas ikinci tura kaldı

Anastasiadis ile Malas ikinci tura kaldı

İlk turda Anastasiadis %35.5i Malas %30.25 oy aldı

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Kıbrıs'ın güneyinde oylar iki saatte sayıldı.

'Birleşik Federal Kıbrıs' yanlısı bilinen iki aday Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek ikinci tura kaldı.

"Çözüm Cephesi"nin oyları % 65'i aştı.

Seçime katılım oranı % 71.87 olarak açıklandı.

Nikos Anastasiadis % 35.5 Stavros Malas ise % 30.25 oy oranına ulaştı.

550 bin 876 seçmenin 385 bin 915'i, toplam 1.122 seçim merkezinde oy kullandı.

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