Andre Ayew imzayı atıyor!

Sarı-lacivertli takımda kiralık oynayan Andre Ayew ile yeni sözleşme yapılıyor. Fenerbahçe, Ganalı yıldızı kalıcı olarak takımda tutmak istiyo r.

Sezon başında Fenerbahçe’nin Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi. Gana’da yer alan özel haberlerde, sarı-lacivertlilerin Ayew ile kalıcı sözleşme imzalamak istediği aktarıldı. Tecrübeli futbolcu için hem Başkan Ali Koç’un hem de yönetimin istekli olduğu aktarıldı.

Ayrıca teknik direktör Ersun Yanal’ın da Ayew için olumlu rapor verdiği ve kalmasını istediği duyuruldu.

Swansea’nin de Fenerbahçe’ye haber gönderdiği, 29 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği belirtildi. Buna karşın son kararı ve bonservis bedeliyle ilgili görüşmeleri ilgili nihai yanıtı Swansea City verecek.

Çin ve Arap takımlarının da istediği Ayew de Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Tecrübeli oyuncu 32 maçta 5 gol attı.