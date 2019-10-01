Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ANİ ÖLÜM!
ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

Ani ölüm!

A+A-

Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 04.30 sıralarında, Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott(E-92) kalmakta olduğu ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

 Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin  “ solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.