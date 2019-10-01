Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 04.30 sıralarında, Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott(E-92) kalmakta olduğu ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.