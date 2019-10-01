ANİ ÖLÜM!
Ani ölüm!
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Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 04.30 sıralarında, Tatlısu’da Bernard Frederıck Mott(E-92) kalmakta olduğu ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Etiketler : Bernard Frederıck Mott, ani ölüm
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