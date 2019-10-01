GİRNE'DE KAVGA!

Girne'de faaliyet gösteren bir restorandın ön kısmında, K.A.H.B.(E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu Abdelgawad Mohammed’in burnuna kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,Dün saat 18.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir restorandın ön kısmında bulunan açık alan içerisinde, K.A.H.B.(E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu Osama Saeed Mohammed Abdelgawad Mohammed’in burnuna kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.