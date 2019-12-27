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ANİ ÖLÜM!

ANİ ÖLÜM!

Ani ölüm!

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25.12.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lapta’da Seval BEKTAŞ (K-76) rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “akciğere pıhtı atması sonucu” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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