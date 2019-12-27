ANİ ÖLÜM!
Ani ölüm!
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25.12.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lapta’da Seval BEKTAŞ (K-76) rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “akciğere pıhtı atması sonucu” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Seval BEKTAŞ, ani ölüm
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