ANİDEN HAYATINI KAYBETTİ!

24.12.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görmekte olan Azize Sultan FEHİM (K-56) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “gıda aspirasyonuna bağlı gelişen asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.