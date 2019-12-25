ANİDEN HAYATINI KAYBETTİ!
Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gören hasta hayatını kaybetti!
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24.12.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görmekte olan Azize Sultan FEHİM (K-56) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “gıda aspirasyonuna bağlı gelişen asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi, vefat, Azize Sultan FEHİM
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