Aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybett

Lefkoşa’da sakin 65 yaşındaki Şaban İskifoğlu dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskifoğlu, saat 19.00 sıralarında kaldığı pansiyon içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

İSKELE’DE SOYGUN… 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İskele Boğaz’da 10 Temmuz tarihinde saat 20.30 sıralarında, T.Ç.(E-48) ve C.Z.(E-47), arkadaşlarının, işledikleri suç nedeni ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlanacakları gerekçesi ile E.T.P’nin ikametgâhına izinsiz olarak girip, arkadaşlarının serbest kalmalarını sağlamak için adı edileni, bağırıp çağırarak, korkuttu. Daha sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 40 Stg ve 500 TL nakit para ile bahse konu şahsa ait aracın evraklarını çaldılar. T.Ç. ve C.Z. tutuklandı.

PAŞAKÖY’DE YANGIN

Paşaköy çöplük mevkiinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen yangının araziye sıçraması sonucu 20 dönüm anız ve 8 adet rulo balya tamamen yanarak, zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GAYRETKÖY’DE YANGIN

Gayretköy’de Dere Sokak üzerinde dün saat 16.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, Mehmet Gül’e ait 2 tonluk plastik su deposu, 2 adet çam ağacı, 4 adet limon ağacı, 1 adet muz ağacı, 1 adet zeytin ağacı, 1 adet ceviz ağacı, 1 adet incir fidanı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ve yığın halinde kesilmiş odun tamamen yanarak, zarar gördü.

12 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

BRTK