Anne olmak için gün sayan Demet Evgar havuzda poz verdi! Yorum yağdı...

Altı yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan Demet Evgar, şimdilerde Mavi adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayıyor. Zaman zaman karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki oyuncu, son olarak havuzda verdiği pozlarla ilgi çekti.

Kızına Mavi ismini koyacağını açıklayan oyuncu, doğum için gün sayıyor.

Havuzda uzanırken verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Evgar, paylaşımına, "Sessizce durduk..." notunu düştü.

Evgar'a çok sayıda beğeni geldi.

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