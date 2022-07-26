Erkekleri korkutan Covid-19 sonucu

Corona virüsü salgını yeni varyantlarıyla birlikte Türkiye de dahil olmak üzere onlarca şehirde adeta hortlarken, bilim insanlarından "Uzun Covid-19" sendromu ile ilgili endişe yaratan bir açıklama geldi.

Normalleşme süreci, maske uyarılarının rafa kalkması ve sosyal mesafeye uyulmamasıyla birlikte Omicron varyantının alt türleriyle hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici ve endişe yaratan bir araştırma yapıldı.

ngiliz bilim insanları “uzun Covid-19” olarak da bilinen corona virüsünün haftalar ve hatta aylar boyunca bitmek bilmeyen belirtileri ve etkileri ile ilgili bir araştırmaya imza attı. Birmingham Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 2.4 milyon insanın verilerini ve sağlık durumunu takip etti.

486.149’unun Covid-19’a yakalandığını açıklayan bilim insanları, hasta olduğuna dair belirti olmayan 1.9 milyon kişinin verilerini inceledi. Uzun Covid-19 hastalarında genelde nefes darlığı ve tat-koku kaybı olduğunu açıklayan uzmanlar, erkekleri ilgilendiren dikkat çekici bir sonucu da paylaştı.

Bilim insanları sertleşme sorunu ve iktidarsızlığın uzun Covid-19’un belirtilerinden bazıları olduğuna kanaat getirdi.

Ocak 2020 ile Nisan 2021 arasında yapılan ve İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü ile İngiltere Araştırma ve İnovasyon’un fonladığı araştırma, Nature Medicine isimli dergide yayınlandı. Covid-19 geçiren hastalarda iyileştikten sonraki 12 hafta boyunca bazı belirtilerin devam ettiği ve iktidarsızlıkla sertleşme sorununun da bunlar arasında olduğu kaydedildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Jennifer Camaradou, “Bu araştırma, uzun Covid-19’un ne kadar karmaşık ve zorlayıcı bir yapısı olduğunu gösteriyor” dedi.

Bilim insanları “uzun Covid-19’un” bilinen belirtilerinin yanı sıra libidoda azalma, cinsel isteksizlik, saç dökülmesinin ise yeni olduğunu duyurdu. Uzmanlar, “Bu belirtiler daha önce uzun Covid-19 ile bağdaştırılmıyordu” dedi.

sözcü.com.tr