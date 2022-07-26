Ülke panikte! Seri katili geri dönüyor

1975'te Londra ve Kent'te 11 kişiyi öldürdüğüne inanılan 69 yaşındaki Twisted seri katili Patrick Mackay, 47 yıl sonra serbest bırakılabilir. "Şeytanın Müridi" lakaplı sapık bir İngiliz seri katilin birkaç ay içinde hapisten çıkabilme ihtimalinin bozulması ülkede panik yarattı.

1975’li yıllarda İngiltere’de Londra ve Kent şehirlerinde Patrick Mackay tarafından 3 kişi acımasız bir şekilde öldürüldü. Tutuklandığını suçunu kabul eden Mackay, tespit edilen üç kişiye ek olarak sekiz kişiyi daha öldürdüğünü itiraf etti. 69 yaşındaki Mackay için Eylül ayında gerçekleşebilecek bir şartlı tahliye duruşması verildi.

KORKU SALMIŞTI

İngiltere'nin en uzun süre hapiste kalan mahkumu, bir rahibin cesedini küvette parçaladı ve bir dul kadın ile dört yaşındaki torununu katletti. Mackay'ın korkunç suçları arasında 87 yaşındaki Isabella Griffiths ve 89 yaşındaki Adele Price'ın öldürülmesi de yer alıyor. Mackay, 87 yaşındaki Isabelle Griffiths ve 89 yaşındaki Adele Price’i boğarak öldürdü.

1975 yılının Kasım ayında adalete teslim olduğunda Mackay, en az 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanede 47 yıl geçirdikten sonra “İngiltere’nin en tehlikeli adamı” olarak tanımlanan Mackay’ın davası şartlı tahliye kuruluna sevk edildi.

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