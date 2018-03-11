"ANNEME NEDEN CÜNEYT ARKIN'LA..."

Ali Sunal, verdiği röportajda annesine neden Cüneyt Arkın'la evlenmediğini sorup "O zamanlar vurdulu kırdılı filmlerden dolayı onu daha güçlü görüyordum" dedi

Oyuncu ve sunucu Ali Sunal, Posta gazetesine verdiği röportajda babasının küçükken Cüneyt Arkın olmasını istediğini anlattı.

"NEDEN CÜNEYT ARKIN İLE EVLENMEDİN?"

"Kemal Sunal'ın oğlu olmanın avantajları kadar dezavantajları da var mıydı?" sorusuna Ali Sunal şöyle cevap verdi: "Tabii ki. Çocukken anneme, "Neden Cüneyt Arkın'la evlenmedin" demişim mesela. Vurdulu kırdılı filmlerinden dolayı onu daha güçlü bir motif gibi görmüşüm. Babamın insanları güldürerek ne kadar kutsal ve değerli bir şey yaptığının idrakına vardığımdan beri ne kadar şanslı bir adam olduğumu biliyorum."