YUMURTA YİYOR MUSUNUZ?

Hemen herkesin buzdolabında yumurta bulunur.

Güne yumurtayla başlamak iyidir. Hem tadı iyidir hem de sağlığa yararlıdır. Yumurtanın sağlığınıza nasıl katkıda bulunduğundan tam olarak haberdar olmayabilirsiniz.

Aşağıdakileri okuduktan sonra siz de günde en az iki yumurta yiyeceksiniz.

Yumurtanın içinde ne bulunur?

Yumurtada A,D, B12 ve E vitaminleri, riboflavin ve folik asit bulunur. Ayrıca iyot, demir, kalsiyum, çinko ve selenyum da yumurtanın içinde bulunanlardandır.

Yumurta ve kolesterol

Yumurtanın kolesterol için kötü olduğunu duymuş olabilirsiniz.

Aslında yanlış. Yumurtanın içinde bulunan kolesterol sağlığa zararlı değildir. Beslenme uzmanı Jennie Nyenvik’in Aftonbladet’e yaptığı açıklamada kolesterol sorunu olanların rahatlıkla yumurta yiyebileceğini söyledi.

1- Kilo verdirir

Yapılan araştırmalarda protein açısından zengin bir kahvaltının kilo vermeye yardımcı olduğu görüldü.

Yine başka bir araştırma yumurtayla desteklenmiş düşük kalorili bir diyetin iki kat daha hızlı kilo vermenizi sağladığını öneriyor.

2- Sinir sisteminizi güçlendirir

Kış aylarında hemen herkes öksürmeye ve üşütmeye başlar. Bu nedenle sinir sisteminizi yumurtayla desteklemeniz gerekiyor.

Yapılan araştırmada günde iki yumurta yemeniz halinde enfeksiyon, virüs ve soğuk algınlığından korunacağınız görüldü.

Sadece bir yumurtayla günlük ihtiyacınız olan selenyumun %22’sini karşılayabiliyorsunuz. Selenyum sinir sistemini güçlendirmede çok etkili.

3- Hafızayı güçlendirir

Kolin ismindeki amino asidi duydunuz mu? Kolin sayesinde anahtarınızı veya cüzdanınızı nerede unuttuğunuzu hatırlarsınız.

Yapılan araştırmaya göre kolin takviyesi alanların hafızaları diğerlerine göre daha kuvvetliymiş.

4- Göz dostudur

Lütein, daha net ve keskin görmenizi sağlar. Yapılan araştırmada yumurtaların lütein açısından zengin olduğu kanıtlandı.

Retinanın zarar görmesini engelleyen lütein gözleriniz tarafından doğal olarak üretilir.

5- Depresyonu bastırır

Kışın fazla güneş ışığı alamadığımızdan vücudumuzdaki D vitamini oranı da azalır. Yumurtalar, D vitamini almanızı sağlar. Ayrıca D vitamini dişlere ve kemiklere de iyi gelir.

D vitamini depresyonu azaltmakta ve önlemektedir.

6- İskeleti güçlendirir

Yumurtadan aldığınız kalsiyum iskeletinizi güçlendirir ve kemik erimesini önler.

7- Kana iyi gelir

Bir B vitamini olan folik asit, alyuvar üretimini hızlandırır.

Folik asit eksikliğinde kansızlık görülür. Özellikle anne adaylarının da folik aside ihtiyacı vardır.

8- Yaşlanmayı geciktirir

Yumurtanın içinde bulunan amino asitler hücrelerin yenilenmesini sağlar. Bir diğer anlamda yaşlanmayı geciktirir.

Yaşımız ilerledikçe D vitaminine daha çok gereksinim duyarız. 60 yaşının üstündeki kişilerin günde 10 mikrogram D vitamini alması gerekir. Sadece bir yumurtada 0.7 mikrogram D vitamini bulunur.

9- Kalp rahatsızlıklarını önler

Feel Good’tan aktarılanlara göre Kanalı araştırmacılar yumurta tüketiminin kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskini direk olarak azalttıklarını belirtmişler.

Bunu sağlayan da yumurtanın içinde bulunan triptofan ve tirozin amino asitleri.

Düşük yoğunluklu lipoprotein sahibi kişilerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski daha fazladır. Düşük yoğunluklu lipoproteinin yükselmesini ise yumurta sağlar.

10- Kas yapmayı kolaylaştırır

Vücut geliştiricilerinin sıklıkla yumurta yediğini görmüşsünüzdür.

Hacim olarak gelişmek isteyenler protein açısından zengin olan yumurtayı tüketmelidir.

11- Cildi, saçları ve tırnakları korur

Yumurtada sağlıklı bir cilde, saçlara ve tırnaklara sahip olmanızı sağlayan B vitamineri ve omega 3 yağ asitleri bulunur.