ARABASI OLMAYAN YANDI

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, Lefkoşa’nın birçok bölgesine toplu taşıma hizmeti verilemediğini, bundan dolayı da vatandaşın mağdur olduğunu söyledi

Suna ERDEN

Gelişmiş ülkeler, metrobüs, otobüs, dolmuş gibi birçok toplu taşıma araçlarıyla vatandaşlarına ulaşım hizmeti verirken, ülkemizde hem şehirlerarası hem de şehir içi taşımacılığı kâbus yaşatıyor. Ülkede nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Başkent Lefkoşa’da şehir içinde birçok bölgeye ulaşım hizmeti verilmiyor. Yeterli hizmet sağlanmadığı gibi insanlar hurdaya dönen araçlarla taşınıyor. Diyalog’a konuşan Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, “Biz vatandaşa gerektiği gibi toplu taşıma hizmeti vermiyoruz” itirafında bulunurken, taşımacılarında birçok sorun yaşadığını söyledi.

Üç bölgeyle sınırlı

Topaloğlu, toplu taşıma kavramının ülkemizde yeterince yerleşmediğini, yetkililerin bu konuya gereken özeni göstermediğini belirtti. Topaloğlu şunları söyledi: Müşteri olsun ya da olmasın toplu taşıma aracı imkânı geniş bir şekilde sağlanmalıdır” ifadesini kullanan Topaloğlu, toplu taşımacılığın bir devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Topaloğlu, “Bu ülkede yüz bine yakın üniversite öğrencisi, 50 bine yakın diğer ülkelerden çalışmaya gelen insanlar var. Herkesin aracı yok. Bu kişiler mağdur oluyor. Şehir içi taşımacılığında ciddi sorunlar var. Lefkoşa şehir içi taşımacılığı Girne Kapısı, Göçmenköy ve Ortaköy bölgeleriyle sınırlandırıldı. Bu çok yanlıştır. Her yere sefer yapılması gerekiyor. Maalesef vatandaşa yeterli toplu taşıma hizmeti veremiyoruz.

İmkân olsa yapardık

Yeterli taşıma imkânı sağlanmadığı gibi dolmuşların çocuğunun da eski ve yıpranmış olduğunu kaydeden Topaloğlu, toplu taşımada yaşanan sıkıntıların sistemsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Topaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Yıllardır toplu taşımaya gerekli ilgilinin gösterileceğine dair açıklamalar yapılsa da kimse elini taşın altına koyamadı. Toplu taşımacılığın gelişmesi için ne destek ne de teşvik var. Araç sahiplerinin yüzde 80’ni petrol istasyonlarına borçlu. Çoğu ise artık borç akaryakıt alamıyor. Artık eskimiş, yıpranmış araçları değiştirmek için gerekli sermayeyi de bulamıyor. Akaryakıt her geçen gün zamlanıyor, masraflar artıyor, giderler çoğalıyor. Bu nedenle toplu taşımacılıkta halka hizmette bir adım ileri gidilmiyor. Bizde çok daha iyi arabalarla vatandaşı taşımak isteriz ancak bunun için imkân lazım. Bu konunun rayına oturması için bir toplu taşıma politikası oluşturulması şarttır.

Kısa süre önce hükümetin, “Sıfır gümrük” uygulaması başlattığını ifade eden Topaloğlu, bu adımın kendilerine bir yarar sağlamayacağını ifade ederek, “Araçları değiştirecek imkân yok. Bu araçlarla yola devam edeceğiz” dedi.

Vatandaş daha iyisini hak ediyor

Topaloğlu, toplu taşımacılıkla ilgili alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı: öncelikle şehir içinde her noktaya durak koyulacak. Müşteri olsun olmasın seferler yapılacak. Vatandaş oradan dolmuş geçeceğini bilecek. Lefkoşa’da saat 19.00’a kadar olan sefer saatlileri artırılacak. İnsanlar gece saatlerinde de istedikleri yere gidebilecek. Girne’de saat 23.00’a kadar şehir içi dolmuşları çalışmaktadır. Bunun Lefkoşa’da da uygulanması gerekir. Ayrıca Lefkoşa’da daha fazla insan yaşamaktadır. Şehir içi ulaşımının yanı sıra şehirlerarası ulaşımda da iyileştirmeler yapılması gerekir. Aracı olmayanlar saat 19.00’dan sonra Girne’den Lefkoşa’ya ya da Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya gitme imkânı bulamamaktadır. Taksi tarifeleri her vatandaşın ödeyebileceği meblağlarda değildir. Bu ülkede turistler, çalışma izinliler, öğrenciler yaşamaktadır. Bu kişiler belli bir saatten sonra da şehirlerarası yolculuk yapabilmelidir. Tabi tüm bunların yapılabilmesi için devlet desteği gerekmektedir. Yetkililer de üstlerine düşeni yapmalıdır. Öte yandan hurdaya çıkmış dolmuşlar yenilenmeli ve bu konuda da destek verilmelidir. Ülkemizde kırık, eski ve yıpranmış koltukları olan bir dolmuşa binen yabancılar ülkemiz hakkında iyi düşünmeyecektir. Ayrıca parasını ödeyip dolmuşa binen insanlar daha iyisini hak etmektedir. İşte tüm bu sorunların çözümü devlet politikası ve desteğiyle mümkündür.

Diyalog