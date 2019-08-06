ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, park halinde bulunan D.B.G.(E-29)’ye ait araçta yapılan aramada, toplam 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet bütün sarma sigara ve 1 adet de ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.