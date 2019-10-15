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ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

1 kişi tutuklandı!

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Esentepe’de Pazar günü, bir şahsın kullanımındaki araçta A.W.(E-31)’ye ait olduğu tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

 

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