ARAÇ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Esentepe’de Pazar günü, bir şahsın kullanımındaki araçta A.W.(E-31)’ye ait olduğu tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.



