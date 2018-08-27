ARAÇ KAYIT BİNASI TAŞINIYOR!
Araç Kayıt, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.
Bu nedenle, sadece Lefkoşa Merkez Şubesinin, bugün kapalı olacağı belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliğine bağlı tüm işlemlerin 28, 29 ve 31 Ağustos günleri mesai saatlerinde yapılabileceği kaydedildi.
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