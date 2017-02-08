ARAÇ KÜL OLDU!
Cayır Cayır yandı!
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Minareliköy’de sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı
Minareliköy’de dün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.
Aracın, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda makine iç kısmından alev alarak yanmaya başladığı düşünülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Halkın Sesi
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