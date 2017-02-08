Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ARAÇ KÜL OLDU!
ARAÇ KÜL OLDU!

ARAÇ KÜL OLDU!

Cayır Cayır yandı!

A+A-

Minareliköy’de sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı

Minareliköy’de dün sabaha karşı park halindeki bir araçta yangın çıktı.
Aracın, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda makine iç kısmından alev alarak yanmaya başladığı düşünülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

img_0765.jpg

img_0768.jpg

Halkın Sesi

Bu haber toplam 1120 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.