"ARAÇ PARK YERİNİN ARKASI KALDIRIM MI OLUR?"

Lefkoşa’nın işlek caddelerinden biri olan Taşkınköy bölgesindeki Kemal Aksay Caddesi üzerinde uzun bir süredir devam eden kanalizasyon çalışmalarının sonlandığını ancak yapılan bazı şeylerin yanlış olduğunu ifade eden bölge sakinleri, bunlardan birinin de apartman park yerlerinin olduğu yere kaldırım yapılması olduğunu ifade ettiler.

“Araba park yerinin arkasının yaya kaldırımı olması ne kadar doğrudur?” diyerek sorgulama yapan bölge sakinleri, araçlarıyla apartmanlarının park yerlerine park yapan sürücülerin buradan ayrılırken, kaldırımı kullanan yayaları görmezden gelmesi durumunda kötü sonuç doğurabilecek kazaların yaşanacağını belirttiler.

Ayrıca görme engelliler için de kaldırım üzerinde geçiş yeri yapıldığına da dikkat çeken vatandaşlarımız, “Gerçekten de şaka gibi bir ülkeyiz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Halkın Sesi