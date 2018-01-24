ÖNCE SALDIRIDA, SONRA RESEPSİYONDA!
UBP Milletvekilleri ile boy boy resim çektirdi!
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Meclis ve Afrika Gazetesi önünde önceki gün yapılan eylemlerde taş atarken görüntüleri bulunan AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, saldırıdan hemen sonra Meclis içerisinde gerçekleştirilen resepsiyona katıldı.
İpek, resepsiyonda UBP Milletvekilleri ile de fotoğraf çektirdi.
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