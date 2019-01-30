ARAÇ PLAKALARINI DEĞİŞTİRMEYENLER DİKKAT!
Son gün yarın!
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Araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak
Motorlu araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri için yarın son gün.
Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor.
Yarın, araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak.
Etiketler : Araç plakaları, KKTC, değiştirme, son gün, 31 Ocak 2019, ceza
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