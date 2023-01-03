Gazimağusa’da araç yayaya çarptı

Gazimağusa’da Ticaret Lisesi önünde ise dün 16.00 sıralarında araç yayaya çarptı. Açıklamaya göre, Gazimağusa’da Cengizhan Sokak boyunca doğu istikametine doğru yönetimindeki LH 203 plakalı araçla dikkatsizce seyreden İrem Yılmaz (K-18), Ticaret Lisesi önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak bekleyen Selin Karabulut’a (K-17) çarptı. Kaza sonucu yaralanan Selin Karabulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.