Girne’de trafik kazası…

Girne’de kaza…

Girne -Alsancak Çevre yolunda da dün 22.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Kazada, Girne -Alsancak Çevre yolunun 0-1 kilometreleri arasında, Chloe Koy Yandolı (K-20) yönetimindeki ZLN 433 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce Eziç trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etti ve o esnada İzci Sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Mehmet Alkan (E-60) yönetimindeki PL 346 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden ZLN 433 plakalı araç trafik lambası ve aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan ZLN 433 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Danıel Shımbı Bondo (E-27) ve Kıtoko Crıstıne Emısact (K-19) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.