ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde seyrederken yoldan çıkan sürücü hurma ağacına çarparak durabildi
Onur ULAĞ
Lefkoşa’nın Gönyeli bölgesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada Charykuly Achilov isimli sürücü ağır yaralandı. Güzelyurt istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu yoldan çıkan sürücü hurma ağacına aracına çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle EM 328 plakalı araç içine sıkışan Achilov, olay yerine çağrılan Lefkoşa İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Hurdaya dönen araçtan yaralı vaziyette çıkarılan 25 yaşındaki Charykuly Achilov’in sağ göz altında yaklaşık 5 cm derin kesik, sağ bacağında kırık olduğu öğrenildi.
Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.
Kazayı yapan Charykuly Achilov’un Türkmenistan uyruklu olduğu ve Kırnı Piliçlerinde çalıştığı belirtildi.
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