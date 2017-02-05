ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ!

289 promil alkollüyken direksiyon başına geçen 54 yaşındaki sürücü, trafik kontrolü yapan iki polis memuruna çarparak yaralanmalarına sebep oldu.

Mehmet KARA

Girne Şehit Ali Ertuğrul Sokak’ta dün sabah saat 02.00 sıralarında, alkollü vaziyette direksiyon başına geçen 54 yaşındaki sürücü F.G. trafik kontrolü sırasında kendisini durdurmak isteyen iki polis memuruna aracıyla çarptı.

Olay mahallinden kaçmak isteyen sürücü F.G. fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen sürücü F.G. ise, Yakın Doğu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan alkol testinde sürücünün 289 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Kıbrıs