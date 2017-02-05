Tüm eşyalar küle döndü

Çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, işçilerin kaldığı lojmanlardan biri tamamen yandı, ikisi ise kısmen zarar gördü.

Mehmet KARA

Girne’ye bağlı Çatalköy’de, Tarsan Çiftliği’ndeki işçi lojmanlarında, dün sabah saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman bölgeyi sardı.

İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen Girne İtfaiye Şubesi ekibi, dakikalar içinde olay yerine giderek alevlere müdahale etti.

Çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında işçilerin kaldığı lojmanlardan biri tamamen yandı, ikisi ise kısmen zarar gördü.

Bölgede kısa süreli paniğin yaşandığı yangında şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Aşırı yüklenme yangın çıkarıyor

Vatandaşların çoklu uzatma kablolarına en fazla kaç adet elektrikli alet bağlanabileceğine dikkat etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, aksi takdirde bu prizlerde meydana gelecek aşırı ısınma ya da kısa devrenin kolayca yangına sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu arada dün öğleden sonra saat 16.30’da Gazimağusa’da Gazi Baf Caddesi’nde İsmet Özderanlı’nın kaldığı evin salonundaki masada yanar halde bırakılan mum eriyerek masa örtüsünün tutuşmasına ve yangına yol açtı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap masa ile masa örtüsünün yandığı belirtildi.

Kıbrıs