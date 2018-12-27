ARAÇLA MOTOSİKLET YÜZ YÜZE ÇARPIŞTI!
1 yaralı!
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Güzelyurt’ta bu akşam meydana gelen trafik kazasında araçla- motosiklet yüzyüze çarpıştı…Kaza sonucu 21 yaşındaki Taleh Mamedov yaralandı.
Kaza, saat 18:30 sıralarında Güzelyurt’da Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Ali Tuzluca, yönetimindeki GU 569 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen 21 yaşındaki Taleh Mamedov ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Taleh Mamedov kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polis soruşturması sürüyor.
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