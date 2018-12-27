10 YIL HAPİS YATACAKLAR!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Lefkoşa’da meydana gelen kokain, eroin, sentetic cannabionid, hintkeneviri, Suboxon hap olmak üzere 5 farklı uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıklar Mehmet Ali Ulçay, Zümrüt Toklu ve Ömer Zateroğulları aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından karara bağlandı.



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy biriliği ile varmış olduğu kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Yargıç Temay Sağer, sanıkların işlemiş oldukları suçların 20 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinerek, suçların ciddiyet ve vahametine işaret etti. Sağer, sanık Mehmet Ali Ulçay’ın tasarrufunda bulunan silahı taşıyıp, tasarruf etmesinin 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre, uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğuna değinen Sağer, gündemlerindeki davaların yüzde 49,34 oranında uyuşturucu suçları olduğuna dikkat çekti.



Yargıç Temay Sağer sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanık Mehmet Ali Ulçay’a 5 yıl, Ömer Zateroğulları’na 3 yıl ve Zümrüt Toklu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.