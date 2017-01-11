ARAÇTA KAÇAK 625 KİLO PATATES TOHUMU
Araçta kaçak 625 kilo patates tohumu
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Türkmenköy’de dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.
Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
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