ARAÇTA KAÇAK 625 KİLO PATATES TOHUMU

Türkmenköy’de dün saat 19.00 sıralarında, E.E. (E-54)'ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, Hollanda menşeli 625 kilo patates tohumu bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.