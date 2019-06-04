Arasta Bölgesinde kavga!
3 yaralı...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa’da Arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.
Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.
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