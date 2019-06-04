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Arasta Bölgesinde kavga!

Arasta Bölgesinde kavga!

3 yaralı...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 20:15 sıralarında Lefkoşa’da Arasta bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan şahısların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.

Kavgaya karışan şahısların tespiti yönünde soruşturma devam etmektedir.

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