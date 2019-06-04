Lefkoşa – Girne anayolunda iki ayrı kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:45 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolu 6-7. Km’leri arasında, Yusuf Pirgalı (E-67), yönetimindeki LM 861 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada önünde aynı istikamette doğru seyreden ve önündeki araç arıza yaptığı için durmak zorunda kalan Kubilay Lütfi Emirsoylu (E-63) yönetimindeki ZKSR 962 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Akabinde saat 12:10 sıralarında aynı noktada, Cemal Özerin (E-27) yönetimindeki DJ 444 plakalı araç ile yine Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik kazası nedeniyle yavaşlayan Ali Gülmezler (E-74) yönetimindeki HL 553 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Her iki kazada da yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

