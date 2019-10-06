Arda Ayten ile gururlandık

Türkiye’deki bir televizyon kanalında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında Kıbrıs Türk kökenli 19 yaşındaki Arda Ayten, tüm soruları yanıtlayarak, erişilmesi güç bir başarıya imza attı.

ATV’de yayınlanan yarışmada bir milyonluk soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü almaya hak kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten’in Piskobulu Cihan-Cemal Özaslan çiftinin torunu olduğu öğrenildi.

Ayten “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?” sorusuna “Toprak” yanıtını vererek bir milyon TL’nin sahibi oldu.

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında ve lisans eğitimine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakiltesi’nde devam ediyor.

Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.