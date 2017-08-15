ARDA TURAN BOMBASI!

Galatasaray'dan Arda Turan bombası!

Beklenen transfer gerçekleşti mi? Bu sezon transferde bombaları ardı ardına patlatan Galatasaray Arda Turan'ı kadrosuna kattı iddiaları spor gündemini sarstı

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Mariano, Maicon ve Sofiane Feghouli gibi oyuncuları kadrosuna katan ve lige de 4-1'lik Kayserispor galibiyetiyle harika bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarını mest etmeye devam ediyor.



Sarı Kırmızılılar, son olarak eski oyuncusu ve Milli Takım'a geri dönen Arda Turan'ı kadrosuna kattı.



CENK ERGÜN SİNYALLERİ VERMİŞTİ



Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün Kayserispor galibiyetinin ardından Arda Turan transferinin sinyallerini vermişti. Ergün maç sonu yaptığı açıklamada "Arda Turan sevdiğimiz bir Galatasaraylı. Arda'nın bana bir sözü var, bir gün Galatasaray formasını giyecek. Biz bunun erken olmasını istiyoruz. İnşallah olacak." ifadelerini kullanmıştı.



EN YAKIN ARKADAŞI TWITTER'DAN AÇIKLADI



Arda Turan'ın Türkiye'deki en yakın arkadaşı eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy, sosyal medya hesabından "Tek kanatla uçamayız, Biz uçmak istiyoruz. #Galatasarayisback" paylaşımı ile sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



ARDA TURAN'IN MALİYETİ



Arda Turan'ın Galatasaray'ın yaptığı 1 yıllık kiralık teklifine 'evet' dediği ve 5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldığı belirtildi. Barcelona'ya ise kiralama bedeli 3 milyon Euro ödenecek. Arda'ya ödenecek paranın 3 milyon Euro'sunu Galatasaray Kulübü ödeyecek. Geriye kalan 2 milyon Euro ise Galatasaray ve Barcelona'nın sponsorluğunu yapan NEF'in kasasından çıkacak.



AHMET BULUT YALANLADI



"Arda Turan Galatasaray'a transfer oldu" iddialarının ardından yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, beIN Sport'a konuştu. Bulut, "Haberler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı