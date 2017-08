Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki'den çok çarpıcı itiraflar. Aleyna Tilki, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.

Number1 Türk Fm'de yayınlanan 'Kadir Çetin ile Numberone Star'ın' bu haftaki konuğu genç şarkıcı Aleyna Tilki'ydi. Samimi açıklamalarda bulunan Tilki, neden sürekli okul değiştiriyorsun sorusu üzerine 'Can güvenliğim tehlikede olduğu için sürekli okul değiştirmek zorunda kalıyorum' dedi.



İşte Aleyna Tilki'in şoke eden açıklamaları:



'EUROVISION'A İHTİYACIM YOK'



''Ülkemi temsil etmek çok isterim ama Eurovision'da değil'' diyen Aleyna Tilki, "Benim şu anda bu platforma ihtiyacım yok, hem de ben tek başıma platforma bağlı olmadan daha kalıcı bir şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum'' dedi.



'CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE OLDUĞU İÇİN OKUL DEĞİŞTİRİYORUM'



Kadir Çetin'in "Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.



Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Aleyna Tilki ''Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum'' dedi.



'25 YAŞINDA EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIM'



Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.

GOOGLE'A 'A' YAZINCA BENİM ADIM ÇIKIYOR'



Kadir Çetin’in ''Cevapsız Çınlama şarkısı ile 300 milyonu geçtin, geçen yılın en çok konuşulan ismi oldun'' demesi üzerine Aleyna Tilki, ''Google'da en çok aratılan ilk benim ikinci şeyse 'Slime' nasıl yapılır. İlk Aleyna Tilki yani Youtube'ta da 'A' yazınca Ahmet Kaya ikinci benim'' dedi.



'DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİ DE GEÇTİM'



Yeni şarkısı 'Sen olsan bari' ile 24 saatte 5 milyondan fazla izlenen Aleyna Tilki, Kadir Çetin'in ''Türkiye rekorunu kırdın ve Rihanna, Shakira, Selena Gomez gibi isimleri geride bıraktın'' sözüne gülerek ''Onları da geçtim hem de birkaç gün boyunca şu anda bile Türkiye'nin hiç çıkamadığı bir sayıdayım.13. sıradayım ama şu an bunu bile küçümsüyorum, çünkü 5. sırayı gördüm ama 13. sıra bile büyük bir şey çünkü Türkiye'de daha önce kimse bu sıraları göremedi'' diyerek Türkiye'de bir ilki başardığını açıkladı.



'REKORU 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BIRAKMAZLARDI'



Youtube kliplerinin sahte tıklandığı iddiası hakkındaki soruya ''Eğer sahte olsaydı rekoru 16 yaşında bir çocuğa bırakmazlardı. Emrah ile beraber yaptığımız şarkıda Türkiye rekorunu üstlendik orada 16 yaşında bir çocuk şarkıyı söylüyor bu hile ile yapılabilseydi bu başarıyı kimse kabullenemez ve beni kesin geçerdi.



Bunun üzerine yapılan şikayetler üzerine klibin telif hakkı ihlaline takılıp Youtube tarafından kaldırılmasını nasıl değerlendirdiğini soran Kadir Çetin'e ''Eğer tıklanmalar sahte olsaydı video kalktıktan sonra ve geri yüklendiğinde o tıklamalar giderdi. Bu yüzden ben bazı sahte tıkla şarkılarını tutmuş gibi gösterenler adına korkuyorum.Bir gün eğer telife takılır da videoları kaldırılırsa ve sonra tekrar yüklenirse tıkları gider, çok üzülürüm çok emek verdin sahteliğe ne gerek var derim yani. Sahte tık yapanlar var ama benim ki kadar tıklamayı servetini verse kimse yapamaz açık ara fark var, parayla yaratamazsınız bunu, bu Allah'ın verdiği bir şeydi.



'BEBEKLER DE TEYZELER DE BENİ DİNLİYOR'



Hedef kitlesi olmayan insanların da onu dinlediğini belirten Aleyna Tilki ''Sokakta bebeklerden tutun 70'li 80'li yaşlara kadar uzanan teyzeler, babanneler, amcalar da dahil olmak üzere beni dinliyorlar.Konserlerimde oturan teyzeleri görünce dedim ki kendime Aleyna sanırım oldu bu iş.''

'HALK BANA BAYILIYOR'



Memleketi Konya'da amcasının düğününe giden Aleyna Tilki, ailesinin ve oradaki halkın kendisine bayıldığını ve desteklediğini söyledi. Düğünde çok ilgi gördüğünü herkese yetişemeyince gelin ve damattan rol çalmamak için gitmeye karar verdiğini söyledi. Kadir Çetin'in çeyrek mi yarım mı ne taktın sorusu üzerine gülerek ''Ben Aleyna Tilki'yim bilezik taktım tabiki de'' dedi. Ailesinin hep ona destek olduğunu bu yüzden çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



'BELKİ 320 MİLYON OLMUŞTUR'



Kadir Çetin'in ''317 milyonu geçmiş Cevapsız Çınlama Şarkını dinleyelim'' demesi üzerine ''Belki 320 milyon olmuştur belli olmaz net sayı söylemeyelim sürekli yükseliyorlar çünkü'' dedi.



O zaman 300 milyon küsür diyelim diyen Kadir Çetin'e ''17 milyonu niye küçümsüyorsunuz bazılarının 5 klibinin toplamı 10 milyon yapmıyor. Net D'de de bazen bakıyorum aşağılara doğru tıklanmadıklarını görüyorum.'' dedi.



'ÇEKİCİ OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM'



''Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum'' diyen Aleyna Tilki, ''Ben dans ederken kot, t-shirtte giysem dişi duruyorum. Bu benim dış görünüşümle ilgili.



Yaptığım dans sanatsal da olsa dişi duruyor. Bu benim özelliğim galiba. Bendeki kot bir farklı duruyor, çekici olduğumu düşünmüyorum. Her şeyi masumiyete dönüştürdüğümü düşünüyorum.Hem genç kızım, hem çocuğum, hem asiyim, hem şefkatliyim hepsiyim. Bir insan istediğinde hepsi olabilir bence'' dedi.



'RUHUM HENÜZ KİRLENMEDİ'



Başarısının sırrının güncel olmak olduğunu söyleyen genç şarkıcı ''Ruhu güncel tutmak önemli. Ülkedeki bir kesim maalesef sanatkar kısmına yükleniyor ve heyecanını kaybettiriyor. Bu yüzden üzülüyorum. Ben şu aralar daha çok küçüğüm bu yüzden ruhum henüz kirlenmedi. Eğer benim de ruhum kirlenmiş olsaydı bende güncel kalamazdım ve kimseyi bu yüzden yargılamamak gerekiyor.



Güncel kalamayanlar sahte diyor, laf atıyor ben onları görünce üzülüyorum çünkü öyle olurum diye çok korkuyorum. Eğer 10 yıl içinde dünya starı olamazsam Shakira’ya sahte tıklanıyor deme diye kendime not yazdım. Bu kafadaysan eğer bırak bu işleri ev kadını ol daha iyi'' dedi.



'MESAJ VERECEK KADAR AKILLI DEĞİLİM'



Son olarak 'Sen olsan bari' klibinde subliminal mesaj veriyor eleştirilerine ''Klibin her şeyi ile ben ilgileniyorum saç ,makyaj, styling, kurgu, senaryo. Fakat mesaj verecek kadar akıllı değilim'' diyerek yanıt verdi.