Arda Turan’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Arda Turan’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
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Fatih Terim'le barışmasının ardından devre arasında Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.
Fatih Terim’le barıştıktan sonra hakkında Galatasaray’a döneceği yönünde iddialar atılan Arda Turan’ın Instagram’da yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, taraftarların ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda’nın Galatasaray’a geri dönmek istediği yönünde haberler basında yer alırken transfer konusunda düğümün devre arasında çözülmesi bekleniyor.
Etiketler : Galatasaray, Arda Turan, Instagram hesabı, paylaşım
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