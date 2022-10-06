Arıklı: İstifa yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı sosyal medyada dolaşan bakanlıktan istifa ettiğine dair iddiaları yanıtladı.

“İstifa Yok” başlığıyla sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuna açıklamada bulunan Bakan Arıklı şunları kaydetti:

“Türkiye’den dönen Sayın Başbakan ile bugün başbaşa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük.

Netice de Sayın Başbakan ile aramızdaki bütün sorunları çözdük…

Bu sorunları çözmeseydik, elbette ki Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi.

Hükümet ortakları olarak yarın tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız…

Dolayısı ile sosyal medyada dolaşan istifa ettiğime dair haberler doğru değildir.”

BRT