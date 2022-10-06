Tatar: Eğitime ve çocukların geleceğine katkı koymaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’nun okul aile birliği üyelerini kabul etti.

Kabuldeki konuşmasına, pandeminin geride kalmasıyla daha rahat bir ortamda eğitimin ve kültürel faaliyetlerin yapılacağını ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların eğitimlerinde başarılı olmasını temenni etti.

KKTC Devleti’nin imkânları doğrultusunda, eğitime ve çocukların geleceğine katkı koymaya devam edeceğini belirten Tatar, önümüzdeki süreçte ülkenin kalkınması ve ileride de tanıtılmasıyla bütün bu çalışmaların daha başarılı bir şekilde sürdürülmesi adına birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

“Size olan güvenimiz tamdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar farklı etkinliklerde, öğrenciler ve aileleriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirterek çocukların eğitimi ile yakından ilgilenen ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

BRT