Arıklı:Bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleniyor
Arıklı:Bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleniyor
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.
Arıklı, 13.00’te Ercan’dan Adana’ya gidecek uçağın dolduğunu da belirtti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgi şöyle:
“Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecektir. Buna göre; 13.00 Ercan-Adana (dolu), 17.00 Adana-Ercan, 18.00 Ercan-Antalya depremzedeler için düzenlen bu seferler için aşağıdaki numaralara başvurulması rica olunur.
Adana-Ercan
Mersin Başkonsolosluğu-0533 5535754
Ercan-Antalya için
*0392 6011104
•0533 8638288
•0548 8804759
•0542 8807644
Bu ücretsiz uçuşlarımıza sponsor olan Pegas’a (Saund Wind Havayolları) teşekkür ediyoruz”
BRT
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