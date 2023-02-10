Hoşçakalın güzel çocuklar…

Gazimağusa’da bugün hüzün ve gözyaşı hakimdi…

Kıbrıs’ın dört bir yanından insanlarımız Adıyaman’da hayatını kaybeden 6 çocuğumuz ve bir velimizi uğurlamak için Gazimağusa’ya akın etti.

İlk tören Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler için Gazimağusa’da düzenlendi…

Adıyaman’da yıkılan İsias Oteli enkazında hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar ile Doruk Akın ve Alp Akın kardeşlerin naaşları, Türk ve KKTC bayraklarına sarılarak Lala Mustafa Paşa Camii’ne getirildi.

Kıbrıs dört bir yanından gelen insanlarımız da hayatını kaybeden 4 öğrenciye veda etmek için oradaydı.

Cenaze törenine, başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninde aileleri sevdiklerini uğurladı…

Törende helallik alınmasının ardında Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın, öğle namazına müteakip Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Lala Mustafa Paşa Camii’nin önündeki alanı dolduran kalabalık, hayatını kaybeden 4 öğrenciye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti.

Adıyaman'daki İsias Otel'de göçük altında kalarak hayatlarını kaybeden anne kız Duygu Kalaycı ve Lavin Kalaycı da ikindi ezanına müteakip Gazimağusa’da ebedi istirahatlarına uğurlandılar.

Anne- kız Gazimağusa Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, ailelerinin, sevenlerinin ve yüzlerce Gazimağusalı’nın gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden bir diğer öğrenci, Kağan Selim İş ise, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulukışla Mezarlığı’na defnedildi.

Kağan Selim İş de, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BRT